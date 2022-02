Business news: Cina, dogane aprono alle importazioni di grano dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha autorizzato le importazioni di grano da tutte le regioni produttrici della Russia, a condizione che soddisfino i requisiti del protocollo fitosanitario. Lo ha annunciato l'Amministrazione generale delle dogane e, secondo gli osservatori, l'iniziativa non ha nulla a che vedere con i recenti sviluppi della questione ucraina. Le autorità doganali dei rispettivi Paesi hanno infatti concluso i negoziati lo scorso febbraio, con la firma di un accordo bilaterale in materia. Nel 2021, il commercio tra le parti è aumentato del 26,6 per cento annuo a 150 miliardi di dollari. In particolare, le importazioni di orzo dalla Russia hanno toccato quota 75 mila tonnellate, moltiplicandosi di 12 volte rispetto ai livelli del 2020. (Cip)