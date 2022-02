Business news: Taiwan, multinazionale Tsmc aderisce alle sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) "rispetterà pienamente i nuovi controlli sulle esportazioni" previsti dal governo, che ha annunciato sanzioni contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo ha comunicato la società in una nota, precisando che "il gruppo ha adottato un rigoroso sistema di controllo dell'export per garantire che le restrizioni vengano rispettate". Il ministero degli Esteri di Taiwan ha comunicato l'adesione dell'Isola alle sanzioni internazionali contro la Russia. (Cip)