Roma: Municipio Roma V, successo per raccolta straordinaria rifiuti

- "Buona la prima per la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, legno e apparecchiature elettroniche organizzata a Torpignattara da Municipio Roma V e Ama, in sinergia con l'assessorato all'Ambiente di Roma Capitale e tra le prime a livello cittadino". Così in una nota il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste e l'assessore all'ambiente Edoardo Annucci. "Un'occasione che sarà ripetuta nei mesi pari e che renderemo itinerante tra i nostri quartieri, alla quale si aggiunge quanto già previsto nei mesi dispari nell'ambito della campagna 'Il tuo quartiere non è una discarica' a Villa Gordiani e Tor Tre Teste". (segue) (Com)