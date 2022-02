© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato papa Francesco "per aver pregato per la pace in Ucraina e un cessate il fuoco". Lo riferisce lo stesso Zelensky su Twitter. "Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di Sua santità", aggiunge il capo di Stato ucraino.(Kiu)