Business news: accordo commerciale Pakistan-Uzbekistan sarà finalizzato il 4 marzo

- L’Accordo commerciale preferenziale (Pta) tra Pakistan e Uzbekistan sarà finalizzato il prossimo 4 marzo. Lo ha annunciato il consigliere del primo ministro pachistano Imran Khan per il Commercio e gli Investimenti, Abdul Razak Dawood. La firma del documento avverrà in occasione della visita del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev a Islamabad, al via il 3 marzo. L’obiettivo sarà quello di facilitare il commercio bilaterale e di rafforzare anche la connettività con il vicino Afghanistan. Dawood ha incontrato il vice premier e ministro degli Investimenti e del Commercio internazionale dell’Uzbekistan, Sardor Umurzakov, e ha annunciato che si recherà a Tashkent il prossimo 28 febbraio per fare il punto sui progressi verso l’attuazione del Pta. Il ministro federale pachistano ha anche aperto all’ipotesi di un accordo su transazioni facilitate tra le banche centrali dei due Paesi. (Inn)