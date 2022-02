Ucraina: Von der Leyen presenta misure contro la Russia, Putin distruggerà il suo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esclusione dal sistema internazionale Swift per "un certo numero di banche", congelamento degli attivi della Banca centrale e blocco degli asset degli oligarchi russi sui mercati europei, statunitensi e canadesi. Questo il pacchetto di misure contro la Russia presentato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In coordinamento con il presidente Biden, il cancelliere Scholz, il presidente Macron, il premier Draghi, il primo ministro Trudeau e il premier Johnson “proporrò ai leader europei nuove misure per rafforzare la nostra risposta all'invasione russa dell'Ucraina”, ha detto Von der Leyen. “Queste misure incideranno sulla capacità di Putin di finanziare la sua guerra e avranno un effetto sulla sua economia. Quello che vorrebbe fare è distruggere l’Ucraina ma quello che sta facendo è distruggere il futuro del suo Paese”, ha detto la presidente della Commissione europea.(Beb)