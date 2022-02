Finlandia: iniziativa civile per adesione alla Nato approda in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa civile per l'adesione della Finlandia alla Nato ha superato la soglia richiesta di 50 mila firme ed è stata sottoposta all'esame del Parlamento. Secondo quanto riferito dalla piattaforma online Kansalaisaloite che ha organizzato la raccolta firme, a oggi l'iniziativa è stata sottoscritta da 50.570 persone. Nell'iniziativa si sostiene che l'adesione alla Nato rafforzerà legalmente lo status quo e migliorerà notevolmente la capacità della Finlandia di difendersi dalle minacce esterne. "Gli obblighi di difesa garantiti dall'articolo 5 del Trattato Nato aumenteranno notevolmente la fiducia nella difesa della Finlandia e renderanno l'intervento tecnico-militare delle potenze straniere molto più costoso e rischioso di oggi", affermano gli autori dell'iniziativa. Non è ancora nota la data di esame da parte del Parlamento. L'iniziativa è stata lanciata il 21 febbraio. Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ha affermato in precedenza in Parlamento che il Paese è pronto a presentare domanda per entrare a far parte della Nato se si porrà la questione della sua sicurezza nazionale. Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha commentato la possibilità che Svezia e Finlandia aderiscano alla Nato, affermando che la decisione su un simile passo resta di questi Paesi e che le porte dell'Alleanza restano aperte. (Sts)