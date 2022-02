Ucraina: Biden, invasione di Putin avvicina l'Europa alla Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Casa Bianca ha anche detto di prevedere che la Russia "pagherà un prezzo pesante" sia a lungo che a breve termine per l'invasione dell'Ucraina. Alla domanda sulle sanzioni, Biden ha detto di ritenere che sia uno degli unici modi per penalizzare la Russia senza rischiare una guerra su scala globale. "Ci sono due opzioni. Iniziare una terza guerra mondiale, entrare in guerra con la Russia, fisicamente. Oppure, la seconda, assicurarsi che un Paese che agisce in modo così contrario al diritto internazionale paghi un prezzo per averlo fatto", ha detto Biden. (Nys)