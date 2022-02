Ucraina: la situazione a Kiev, scontri armati sempre più vicini al centro cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Kiev, la capitale dell’Ucraina, si iniziano a udire più nitidamente rumori di spari. Intorno alle 19:30 ora locale (le 18:30 in Italia) alcune raffiche di artiglieria e mitragliatrici hanno rotto il silenzio del primo pomeriggio di coprifuoco, in vigore dalle 17 (le 16 in Italia) della giornata odierna. Diversamente da quanto annunciato in mattinata, anche domani per tutta la giornata sarà impossibile uscire: il coprifuoco, infatti, terminerà lunedì mattina alle 8 (le 7 in Italia). La situazione, tuttavia, è in rapida evoluzione, visto che si rincorrono sempre di più le indiscrezioni secondo cui le forze russe potrebbero tentare nella notte l’assalto decisivo alla città. (segue) (Kiu)