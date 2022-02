Ucraina: la situazione a Kiev, scontri armati sempre più vicini al centro cittadino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il resto del Paese, nel pomeriggio sono iniziate a circolare le immagini dei carri armati in fila nei pressi di Mariupol, la città ucraina che sinora sta pagando il prezzo più alto dal punto di vista del numero delle vittime secondo i dati forniti dal ministero della Difesa di Kiev. Le navi da guerra russe hanno bloccato il Mar d’Azov e sembra che le operazioni si stiano estendendo alle coste ucraine Mar Nero per tentare un blocco navale. A Kherson, che ieri le autorità di Mosca davano per conquistata e oggi il ministero della Difesa ucraino ha definito “in bilico”, le truppe russe avrebbero colpito un mezzo della Croce Rossa uccidendo tutte le persone all’interno del veicolo. (Kiu)