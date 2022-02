Roma: rapinano e sequestrano giovani in via Laurentina, arrestati tre 20enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre 20enni sono stati individuati dagli agenti della questura di Roma e sottoposti a fermo per rapina, furto e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito dagli agenti investigatori, i giovani romani, questa notte hanno preso di mira quattro 23enni fermi nella loro macchina, una Renault Clio, nel parcheggio di un centro commerciale in via Laurentina a Roma. A mani nude, e sotto la minaccia di percosse, hanno costretto uno dei 4 a scendere e fare, da un vicino bancomat, un prelievo di soldi che ha dovuto consegnare. (segue) (Rer)