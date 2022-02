Ucraina: il Papa telefona al presidente Zelensky, dolore per tragici eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha espresso profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo in Ucraina. Lo fa sapere su Twitter l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede, secondo cui oggi il papa ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ulteriore conferma arriva anche dal profilo del presidente ucraino. Zelensky scrive: "Ho ringraziato papa Francesco per aver pregato per la pace in Ucraina e un cessate il fuoco. Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di Sua Santità". (Civ)