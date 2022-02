Business news: regolatori Cina approvano tre nuovi progetti minerari, investimenti per 3,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori della Cina hanno approvato due nuovi progetti minerari nella provincia centro-settentrionale dello Shaanxi e uno nella regione autonoma della Mongolia Interna, con un investimento totale di 3,8 miliardi di dollari. Lo ha riferito la Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), il principale ente di pianificazione socioeconomica del Paese, aggiungendo che i nuovi siti estrattivi amplieranno la produzione nazionale di carbone con 19 milioni di tonnellate su base annua. L'approvazione segue un massiccio aumento dell'attività mineraria nazionale alla fine del 2021, anno in cui il Paese ha sperimentato una crisi energetica senza precedenti. L'insufficienza di carbone prodotto localmente e il fermo alle importazioni dalla vicina Australia hanno esercitato una forte pressione sulle industrie, costrette più volte a sospendere la produzione per via delle interruzioni di corrente elettrica. (Cip)