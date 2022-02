Business news: trasporto aereo, via libera dei regolatori sudcoreani alla fusione Kal-Asiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità antitrust della Corea del Sud hanno concesso la loro approvazione condizionata alla fusione tra le due maggiori compagnie aeree del Paese, Korean Air Lines (Kal) e Asiana Airlines. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la Commissione coreana per il commercio equo (Kftc) ha espresso nondimeno timori in merito alla posizione dominante che il nuovo soggetto assumerebbe nel contesto delle rotte aeree nazionali e internazionali sudcoreane. Il direttore della Commissione, Joh Sung-wook, ha dichiarato che l'agenzia ha ordinato a Kal di restituire slot e diritti di volo e di limitare gli aumenti dei prezzi su 40 rotte nazionali e internazionali, incluse quelle che collegano Seul a New York, Londra e Pechino. Secondo Kftc l'azienda derivante dalla fusione tra Kal e Asiana controllerà il 48,9 per cento del mercato nazionale del trasporto aereo, e disporrà di 10 rotte internazionali esclusive detenendo al contempo il controllo del 60 per cento del traffico su altre 29 rotte. (Git)