Ucraina: Zelensky, presidente azerbaigiano Aliyev ha garantito forniture di petrolio

- Il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, ha garantito all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, forniture di petrolio e derivati. Lo ha detto lo stesso Zelensky in un videomessaggio. "Un buon amico dell'Ucraina, Ilham Aliyev, presidente dell'Azerbaigian, con il quale ho parlato del fatto che nel nostro Paese mancano petrolio e derivati, uno sviluppo non semplice da gestire. Ma ora andrà tutto bene", ha detto Zelensky in un videomessaggio (Kiu)