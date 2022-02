Ucraina: Scholz, mille armi anticarro e 500 missili Stinger per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania fornirà “mille armi anticarro e 500 missili Stinger” all'Ucraina, invasa dalla Russia. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio su Twitter. In particolare, il capo del governo federale scrive che “l'attacco russo segna una svolta”. Pertanto, evidenzia Scholz, “è nostro dovere fare del nostro meglio per aiutare l'Ucraina a difendersi contro l'esercito invasore” del presidente russo Vladimir Putin. La Germania fornirà, quindi, “mille armi anticarro e 500 missili Stinger ai nostri amici in Ucraina”. Secondo quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, gli armamenti provengono dagli arsenali delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e verranno consegnati all'Ucraina “al più presto possibile”. Con la decisione di Scholz, la Germania abbandona il rifiuto opposto finora alle richieste di armamenti avanzate dall'Ucraina per difendersi dall'aggressione russa. Il governo federale si era ripetutamente dichiarato contrario all'invio di armi letali all'ex repubblica sovietica, affermando che la legge tedesca vieta la fornitura di armamenti nei teatri di crisi. Allo stesso tempo, la Germania aveva inviato in Ucraina un ospedale da campo mobile e cinquemila elmetti. (Geb)