© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono di nuovo in funzione le sirene di allerta aera a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Con l'attivazione delle sirene, diversi abitanti della città - che non sono riusciti o hanno preferito non utilizzare i convogli ferroviari speciali disposti dall'autorità comunali - si sono riversati nei rifugi antiaerei. (Kiu)