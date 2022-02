© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore così difficili per l’Ucraina e per l’Europa, un pensiero a chi è rimasto sul campo, al nostro ambasciatore a Kiev Pier Francesco Zazo e a tutto il personale italiano al lavoro per dare assistenza ai nostri connazionali. Grazie. Orgogliosi di voi". Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)