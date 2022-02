Milano: De Corato, raccolte centinaia di firme per chiedere militari in città e contro cancellazione parcheggi municipio 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina al mercato di viale Papiniano abbiamo raccolto 120 firme mentre, nel pomeriggio, in corso Vercelli ne sono state raccolte 155 per chiedere di riportare i militari di 'Strade Sicure' nelle vie della città. Inoltre, nel pomeriggio in Corso Vercelli, abbiamo raccolto firme anche per dire no alla cancellazione dei parcheggi in municipio 7 che aumentano notevolmente gli incidenti e penalizzano drasticamente il commercio". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "Porta Venezia è diventata un'enclave di delinquenti: dopo l'89enne aggredita per strada in pieno giorno ancora borseggi e rapine per mano di stranieri. L'escalation di violenza alla quale stiamo assistendo ha bisogno di una risposta immediata: l'impiego dei militari sulle strade come fece il centrodestra con 'Strade Sicure'. Ricordo che con il centrodestra erano 436, ridotti poi ad un centinaio dal centrosinistra. Soldati, peraltro, già disponibili presso la caserma Santa Barbara in piazzale Perrucchetti. Subito soldati, telecamere e più illuminazione. Non c'è tempo per aspettare le assunzioni dei ghisa da parte del Comune nel 2023 né per aspettare gli uomini che invierà Lamorgese forse a giugno e comunque in numero insufficiente per una città come Milano", conclude De Corato. (Com)