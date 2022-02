Ucraina: Ev, Salvini su Swift difende Putin, decida se è con popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' indecente che Salvini per difendere il suo amico Putin, continui a sostenere che non si debba espellere la Russia da Swift. Si arrampica sugli specchi, con argomenti che non stanno né in cielo né in terra, mentre il popolo ucraino intanto muore sotto le bombe russe per una guerra voluta da colui con il quale il leader della Lega è sempre andato a braccetto. Salvini decida se stare dalla parte degli oligarchi russi o del popolo ucraino". Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi. (Com)