Ucraina: Biden, invasione di Putin avvicina l'Europa alla Nato

- Il conflitto avviato dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina "sta avvicinando l'Europa e la Nato". Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in un'intervista concessa al commentatore Brian Tyler Cohen secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Cnn". "Sta producendo l'esatto effetto opposto a quello che intendeva", ha detto Biden. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che uno dei suoi principali obiettivi strategici mentre la Russia invade l'Ucraina è mantenere unite la Nato e l'Unione Europea. "Il mio obiettivo fin dall'inizio era assicurarmi di mantenere tutta la Nato e l'Unione europea sulla stessa lunghezza d'onda. Perché l'unica cosa che credo Putin pensasse di poter fare era dividere la Nato, creando una grande apertura per lui da attraversare. E questo non è successo", ha detto Biden. (segue) (Nys)