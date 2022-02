© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Decine di sindaci della Lega sono già pronti a offrire piena collaborazione e ad accogliere profughi ucraini in fuga dalla guerra, con particolare attenzione per le famiglie con bambini. È quanto emerso nelle ultime ore, con l’obiettivo di dare assistenza, non ai clandestini, ma a chi scappa davvero dai conflitti". Lo rende noto la Lega in un comunicato. (Com)