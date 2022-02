Ucraina: Belgio schiererà 300 militari in Romania per rafforzare fianco orientale della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio schiererà 300 militari in Romania come parte degli sforzi della Nato per rafforzare il fianco orientale. Lo ha detto il primo ministro belga Alexander De Croo, mentre la Russia ha colpito le città ucraine con artiglieria e missili da crociera per il terzo giorno. "Il Belgio si assume la sua responsabilità all'interno della Risposta rapida della Nato, di cui gli elementi sono stati attivati ​​ieri. Nella fase attuale, 300 soldati belgi saranno schierati in Romania", ha affermato su Twitter. Il Belgio sosterrà anche le forze ucraine con 2 mila mitragliatrici e 3.800 tonnellate di carburante, secondo De Croo, che ha aggiunto che il governo di Bruxelles sta esaminando ulteriori richieste di aiuto da parte del governo di Kiev. (Beb)