Business news: Cina, spedizioni di telefoni 5G in calo del 3,5 per cento a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spedizioni di telefoni 5G in Cina sono diminuite del 3,5 per cento annuo a oltre 26,32 milioni di unità a gennaio 2022, secondo i dati dell’Accademia cinese dell’informazione e della tecnologia delle comunicazioni (Caict), un istituto controllato dal ministero dell’Industria. I dispositivi equipaggiati con tecnologia di quinta generazione hanno rappresentato il 79,7 per cento delle spedizioni totali di telefoni cellulari nel periodo in esame. Nel 2021 il Paese ha esportato complessivamente 266 milioni di telefoni 5G, in aumento del 63,5 per cento rispetto al 2020. (Cip)