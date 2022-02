Ucraina: Alternativa, esclusione Russia da Swift disastro per Italia, insistere su via diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Escludere la Russia da Swift, il sistema bancario delle comunicazioni finanziarie internazionali, sarebbe più dannoso per noi che per la Russia. Come ribadito anche dal ministro Franco equivarrebbe a bloccare i pagamenti di gas e petrolio delle nostre aziende e per l'Italia e gli italiani sarebbe un disastro in termini di maggiori costi. Senza contare che il sistema bancario italiano è il più esposto verso la Russia, circa 25 miliardi che in tal caso potrebbero essere a rischio". Lo affermano in una nota i parlamentari di Alternativa. "Sanzioni del genere - proseguono - non hanno senso, soprattutto perché a pagarne le conseguenze saranno soprattutto i cittadini europei. La storia ci ha insegnato che il sistema delle sanzioni non ha mai funzionato neanche in passato, finisce con l'inasprire ancor più i rapporti. Per fermare il conflitto e liberare la popolazione Ucraina dalla morsa dell'attacco militare si deve tornare a dialogare. Il muro contro muro non potrà che portare al disastro e sarebbe una tragedia per tutti".(Com)