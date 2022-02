Ucraina: commissario Ue Lenarcic, condanna ad attacchi russi contro infrastrutture civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha condannato "con la massima fermezza" gli attacchi russi contro i civili e le infrastrutture civili in Ucraina. "Questa è una chiara violazione del diritto umanitario internazionale. I bombardamenti delle infrastrutture civili devono cessare ora", ha scritto Lenarcic su Twitter. Un edificio residenziale vicino al secondo aeroporto di Kiev è stato colpito nelle scorse ore da un missile o dal lancio di un razzo. Due persone "sono rimaste uccise in seguito all'attacco missilistico russo" che ha colpito questa mattina l'edificio, ha riferito il Servizio di emergenza statale dell'Ucraina. Secondo la stessa fonte, sei persone sarebbero rimaste gravemente ferite. (Beb)