Ucraina: addetto militare ambasciata in Italia, ponti a Kiev sono ancora in piedi

- Tutte le città principali dell’Ucraina restano ancora sotto il controllo ucraino, non lo è invece Chernobyl. Lo ha confermato l’addetto militare dell’ambasciata ucraina in Italia, Volodymyr Skab. “Non tutti i ponti sono saltati per prevenire gli attacchi dei carri armati russo” ha aggiunto l’addetto militare confermando che i ponti di Kiev sono ancora tutti in piedi ma solo alcuni sono stati fatti esplodere per lo più fuori dalla capitale ucraina e nel resto del Paese. (Res)