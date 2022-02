Ucraina: Crippa (M5s), Fondi comuni contro crisi energetica è strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi energetica va affrontata dall’Europa con convinzione e unità, attraverso proposte efficaci e concrete in grado di sostenere i Paesi che maggiormente rischiano le gravi ripercussioni della guerra in Ucraina dopo aver già subito le forti tensioni speculative dei mercati a partire dallo scorso anno". Lo afferma in una nota il deputato Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. Il Movimento cinque stelle "sta lavorando insieme al governo per limitare i rincari delle bollette, ma siamo fermamente convinti che serva un Fondo energetico comune. La proposta avanzata dal movimento di istituire un Energy Fund in parallelo all’accelerazione della Energy Union europea, prevede più investimenti, stoccaggio comune e fondi europei a supporto del caro energia. Ed è questa - conclude - la strada che l’Europa deve seguire, per evitare i gravi contraccolpi della crisi energetica a tutela di cittadini europei e imprese". (Com)