Russia: chiuso lo spazio aereo alle compagnie di linea della Romania

- La Russia ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei di linea romeni "a causa di decisioni ostili delle autorità aeronautiche" di Bucarest. Lo ha riferito oggi l'agenzia federale russa per l'aviazione Rosaviatsia. In precedenza le autorità della Romania hanno dichiarato il divieto alle compagnie aeree russe di transitare attraverso il suo spazio aereo, unendosi ad altri paesi dell'Europa centrale che hanno adottato una misura analoga dopo l'invasione russa dell'ucraina. La Russia ha vietato anche alle compagnie aeree di Polonia, Bulgaria e Repubblica Ceca di volare da e verso il suo territorio in risposta a mosse simili da parte di questi Paesi., oltre ad aver già bandito tutte le compagnie aeree britanniche dal suo spazio aereo. (Rum)