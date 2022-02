Ucraina: premier Bulgaria Petkov, aspettiamo corridoi liberi per l'evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bulgaria stanno aspettando di avere dei corridoi liberi per procedere con le operazioni di evacuazione dei connazionali dall'Ucraina. Lo ha detto il premier bulgaro, Kiril Petkov, secondo quanto riporta l'emittente televisiva pubblica "Bnt". "Quello che sta succedendo è dinamico. Il ministero degli Affari esteri ha una sede operativa e comunica letteralmente ogni minuto con l'ambasciata a Kiev e i pullman, stiamo aspettando corridoi liberi per portare fuori i cittadini bulgari ", ha detto il primo ministro durante un punto stampa presso il ministero degli Esteri di Sofia. La ministra degli Esteri Teodora Gencovska ha aggiunto che il coprifuoco annunciato a Kiev rende difficile l'evacuazione perché i bulgari non possono lasciare le loro abitazioni. "Stiamo cercando un buon modo per garantire un corridoio sicuro, è stato creato un gruppo che include tutti coloro che vogliono essere evacuati. Lì vengono informati sull'ora e sul luogo di partenza", ha aggiunto Gencovska. (Seb)