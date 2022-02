Turchia-Iraq: Erdogan riceve presidente Parlamento Al Halbousi, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto oggi il presidente del Parlamento iracheno Muhammad al Halbousi per discutere della cooperazione in ambito securitario e dell’agevolazione della concessione dei visti agli iracheni. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo la quale l’incontro sarebbe avvenuto a Istanbul. In questa occasione, le due parti hanno discusso di relazioni bilaterali, del coordinamento e della cooperazione tra i due Paesi in tutti i campi, compresi quelli economici e commerciali. Durante l’incontro i due hanno anche parlato di come agevolare le procedure di visto per gli iracheni.(Res)