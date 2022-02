Ucraina: addetto militare ambasciata in Italia, 3.500 militari russi uccisi, 102 i carrarmati distrutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.500 i militari russi morti fino ad ora nel corso del conflitto in Ucraina e 200 quelli catturati dalle Forze armate. Lo ha detto l’addetto militare dell’ambasciata ucraina in Italia, colonnello Volodymyr Skab, nel corso di una conferenza stampa presso la sede diplomatica a Roma. Skab ha innanzitutto ricordato le perdite tra i civili, 198, per poi rendere noto che sono stati 14 aerei abbattuti dalle forze di Kiev; 102 i carrarmati distrutti, 8 gli elicotteri, 536 i velivoli blindati di vario tipo e 15 cannoni. Secondo Skab, i russi sarebbero “mal equipaggiati e disorientati”, e “non vogliono combattere” ma “preferiscono andare in prigione o ancora fuggire”. Secondo il massimo rappresentante militare ucraino in Italia, il tentativo di occupazione “è fallito” e “adesso le truppe non sanno cosa fare”. (segue) (Res)