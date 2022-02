Ucraina: addetto militare ambasciata in Italia, 3.500 militari russi uccisi, 102 i carrarmati distrutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’addetto militare ha poi lanciato un appello affinché i corpi dei militari morti caduti durante questi primi giorni di conflitto, possano essere recuperati dalla Croce rossa internazionale. In questo senso, ha evidenziato Skab, l’Ucraina “è pronta a dare possibilità per portare via i corpi dei militari russi”. Secondo l’addetto militare, sono diversi i “giovani uomini” tra le forze armate di Mosca “costretti a combattere e alla fine non sapevano neanche dove andavano”. (Res)