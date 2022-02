Ue-Russia: Germania favorevole a restrizione “mirata e funzionale” dello Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco è favorevole a una restrizione “mirata e funzionale” del sistema per i pagamenti internazionale Swift a carico della Russia, nel quadro delle sanzioni dell'Ue contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Come affermato dai ministri degli Esteri e delle Finanze, Annalena Baerbock e Christian Lindner, l'esecutivo federale lavora “a pieno ritmo” per far sì che l'esclusione della Russia dallo Swift possa colpire gli obiettivi giusti. Finora, la Germania aveva oscillato tra rifiuto e apertura a questa sanzione contro Mosca. Il cancelliere Olaf Scholz si era detto contrario, mentre Lindner aveva evidenziato come l'attuazione della misura dovesse essere valutata alla luce delle sue possibili conseguenza. In particolare, il ministro delle Finanze aveva osservato che la Russia potrebbe rispondere interrompendo le forniture di gas all'Ue. (Geb)