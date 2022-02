Città Metropolitana Roma: delegata viabilità, sopralluogo su strada provinciale Crocicche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale Palidoro Crocicche, all'incrocio stradale tra via Casale di Sant'Angelo e via di Tragliatella, situato nella zona di confine dei Comuni di Roma, Fiumicino e Anguillara Sabazia". Lo si legge in una nota di Manuela Chioccia, consigliera delegata viabilità di Citta Metropolitana Roma Capitale. "Erano presenti, oltre a molti cittadini e abitanti della zona, anche il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il consigliere regionale Emiliano Minnucci, il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, il consigliere comunale di Roma Antonio Stampete e molti consiglieri comunali e assessori dei comuni interessati. Martedì scorso ho partecipato alla Commissione lavori pubblici e trasporti del XIV Municipio Roma, per discutere e analizzare, insieme ai consiglieri municipali, la situazione". (segue) (Com)