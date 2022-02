Ucraina: De Petris (Leu), armi non possono soffocare libertà e indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- La resistenza degli ucraini di fronte alle soverchianti forze dell'esercito russo "dimostra che non si possono soffocare la libertà e l'indipendenza di un popolo con la forza delle armi. L'aspirazione alla libertà non verrà soffocata neppure se Kiev sarà conquistata. Mi auguro che i vertici russi lo capiscano il prima possibile e tornino all'unica strada possibile perché la sola che permetta di coniugare la piena indipendenza degli uni e le esigenze di sicurezza degli altri: quella del dialogo pacifico", afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris. "E' molto importante e fondamentale che la comunità internazionale faccia sentire con le sanzioni alla Russia tutto il peso del suo isolamento: non per punire la popolazione russa ma per ricondurre alla ragione e al negoziato la leadership della Russia", conclude. (Rin)