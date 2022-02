Ucraina: Orban, Ungheria non bloccherà alcuna decisione sulle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria sosterrà tutte le sanzioni dell'Unione europea contro la Russia e non bloccherà alcuna decisione. Lo ha detto sabato il primo ministro Viktor Orban, parlando dal confine ucraino-ungherese. "L'Ungheria ha chiarito il suo sostegno a tutte le sanzioni, quindi non bloccheremo nulla di ciò che i leader dell'Unione europea sono in grado di concordare. Lo accetteremo e lo sosterremo", ha detto parlando durante un punto stampa in inglese. "Questo è il momento di essere uniti, è una guerra", ha detto Orban. (Vap)