Ucraina: ministero Difesa, catturato capo unità militare russa e carri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno catturato due militari russi vicino a Chernihiv, uno dei quali sarebbe il comandante dell'unità militare 41659. Lo ha reso noto il ministero ucraino della Difesa attraverso un post su Facebook. Le forze ucraine hanno anche sequestrato diversi carri armati russi, sempre secondo il ministero di Kiev. "Durante le battaglie per Chernihiv a seguito di un blitz insieme alle forze armate ucraine, i militari della Guardia nazionale ucraina sono riusciti a tornare rapidamente alle loro posizioni e catturare due occupanti russi che non hanno nemmeno avuto il tempo di reagire a quanto accaduto. Erano molto confusi e sono stati costretti ad arrendersi per salvarsi la vita. Uno di loro è il comandante dell'unità 41659", si legge nella nota. I carri armati catturati saranno utilizzati dall'Ucraina, ha aggiunto la dichiarazione. (Kiu)