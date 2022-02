Ucraina: ministero Esteri russo, respingiamo accuse della Nato su aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia considera infondate le accuse di aggressione della Nato contro la Russia, dato il rifiuto dell'Alleanza di avviare un serio negoziato sulla sicurezza. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una nota. "Data l'incapacità dei Paesi della Nato di negoziare e la loro mancanza di volontà di portare avanti un reale rafforzamento della sicurezza in Europa basato sul principio della sicurezza uguale e indivisibile, consideriamo infondati i loro tentativi di accusarci di aver messo in atto un'aggressione", ha affermato Zakharova in una nota. (Rum)