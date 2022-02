Ucraina: Boccia (Pd), social network si schierino per la pace contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il momento anche per i principali social network di “dimostrare la loro funzione e di fare la loro parte” nel conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato il deputato del Partito democratico ed ex ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. “La guerra scatenata dall'invasione della Russia in Ucraina è un conflitto che non si gioca solo con missili e carri armati, ma informazione, spesso disinformazione, e cybersicurezza stanno giocando un ruolo di primo piano”, spiega. “Twitter - prosegue - ha già bloccato la possibilità di registrare nuovi account nella Federazione russa, è un buon segnale. Lo facciano anche Facebook, Instagram e gli altri social e prendano in considerazione ogni ipotesi per bloccare l’uso strumentale dei social da parte degli apparati di Stato della Federazione Russa”. “Se tutte le Over the top, inclusa Google, facessero quello che il ministro della Trasformazione digitale dell’Ucraina chiede a Tim Cook per la Apple - aggiunge -, la Russia sarebbe isolata in tempo reale”. Boccia sottolinea che “limitare i servizi digitali nella Federazione Russa sarebbe tra le sanzioni più efficaci e immediate che l’Occidente può imporre a Putin”. “Chi vuole la pace faccia tutto quello che è nelle proprie possibilità. Se continuano gli attacchi russi e l’infrastruttura internet in Ucraina dovesse essere a rischio, gli Usa chiedano a Elon Musk con il suo sistema di connessione satellitare Starlink di aiutare il popolo ucraino. Proprio come ha fatto per l’isola di Tonga, dopo l’eruzione del Vulcano nel Pacifico, ricollegandola al resto del mondo con numerosi terminali satellitari", conclude. (Rin)