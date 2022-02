© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Twitter ha segnalato restrizioni all’accesso di alcuni utenti in Russia. Lo rende noto lo stesso social network sul suo account. “Siamo al corrente di restrizioni all’accesso a Twitter per alcune persone in Russia e stiamo lavorando per mantenere il nostro servizio sicuro e accessibile”, ha scritto la piattaforma digitale. (Nys)