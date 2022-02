© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si terrà una nuova riunione in videoconferenza fra i ministri degli Esteri del G7. A quanto si apprende, i capi delle diplomazie si riuniranno sotto la presidenza di turno tedesca, nel primo pomeriggio per discutere dell'operazione militare russa in Ucraina. (Res)