Ucraina: Di Stefano, fiero del nostro ambasciatore Zazo e dell’intero corpo diplomatico

- Tutti gli italiani dovrebbero essere fieri, così come lo sono io, dell’ambasciatore Zazo e del suo staff, nonché dell’intero corpo diplomatico. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. "Il 10 novembre 2020 l’ambasciatore Pier Francesco Zazo venne a trovarmi nel mio ufficio per ragionare insieme di come migliorare la relazione politica e commerciale tra Italia e Ucraina. A gennaio, infatti, sarebbe diventato l’ambasciatore italiano a Kiev", ha scritto Di Stefano. "Ricordo la passione con cui mi parlò di questo suo incarico, mi disse che conosceva benissimo la regione e parlando russo sarebbe stato utile anche alle dinamiche locali", ha aggiunto. "Oggi Pier Francesco Zazo è in prima linea, in una città sotto le bombe, perché sente la 'responsabilità nei confronti dei tanti connazionali che ci stanno chiedendo aiuto', ma anche 'del governo ucraino, che sta affrontando davvero una situazione straordinaria'", ha concluso Di Stefano.(Res)