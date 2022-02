Ucraina: fonti stampa, bombardamenti sulla città di Mykolaiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati avvistati dei pesanti bombardamenti intorno alla periferia della strategica città marittima di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Lo riferisce l'emittente Usa "Cnn", precisando che sono stati visti numerosi missili e contemporaneamente è aumentato il fuoco delle armi a terra. Il bombardamento arriva dopo una giornata di accresciute tensioni nella città sul Mar Nero. La città ha alzato oggi il suo ponte, un evento che secondo la popolazione locale non accadeva da anni. La mossa è stata apparentemente progettata per tagliare un collegamento principale tra il nord e il sud della città dopo che, secondo fonti non confermate, dei paracadutisti russi sarebbero atterrati nelle aree settentrionali della città. Nelle scorse ore il capo dell'amministrazione regionale di Mykolaiv, Vitalii Kim, ha reso noto che le forze russe e i loro carri armati avevano sfondato la difesa dalla direzione di Kakhovka verso la città di Mykolaiv. (segue) (Kiu)