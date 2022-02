Ucraina: ministero Difesa russo, Kiev non vuole trattare, ripresa "operazione su vasta scala"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato il rifiuto delle autorità ucraine di negoziare, tutte le unità militari russe impegnate nell'operazione in corso da tre giorni nel Paese vicino hanno ripreso "l'avanzata su larga scala". Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing con la stampa. "Dopo che la parte ucraina ha abbandonato il processo negoziale, oggi è stato ordinato a tutte le unità di proseguire l'avanzata in tutte le direzioni secondo il programma operativo", ha detto Konashenkov. (Rum)