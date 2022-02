Milano: De Corato, i campi nomadi vanno chiusi e sgomberati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due nomadi residenti nei campi di via Chiesa Rossa e via Negrotto sono stati arrestati dai carabinieri la scorsa notte mentre tentavano di fuggire dopo aver cercato di far esplodere uno bancomat all'interno della galleria commerciale di viale Delle Industrie a Corsico, nel Milanese. Si tratta di due pregiudicati di 37 e 43 anni che erano addirittura attualmente sottoposti all'affidamento in prova ai servizi sociali". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia, Riccardo De Corato, commentando l'arresto dei due uomini accusati di tentato furto aggravato, porto e detenzione di armi da sparo ed esplosivi, ricettazione e riciclaggio, commessi in concorso con almeno altri due complici al momento rimasti ignoti. I due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Corsico (Mi). "I campi di via Negrotto e via Chiesa Rossa vanno subito sgomberati e chiusi. L'esempio di questi due pregiudicati, capaci di tentare un 'colpo' al bancomat mentre risultano affidati in prova ai servizi sociali, la dice lunga. Il benaltrismo della sinistra ha provocato solo danni e alimenta l'escalation di violenza che sta vivendo Milano giorno dopo giorno. In particolare, il campo di via Negrotto era già noto per la vicinanza al fortino di via Bianchi, teatro di spaccio e criminalità. Certamente, Milano non può convivere con campi nomadi in cui accade di tutto e dove molti vivono nell'illegalità. La cronaca ha dimostrato che spesso il campo di via Negrotto è stato la base dalla quale sono partiti ladri che compiono razzie nelle auto e negli appartamenti a Milano, adesso anche delinquenti che prendono di mira i bancomat. Chiudete i campi nomadi" conclude De Corato. (Com)