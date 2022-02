Ucraina: Gualtieri, Mediterraneo ponte e non muro, se si vuole pace bisogna preparare a pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante “che anche noi –ha detto ancora Gualtieri- riprendiamo quel testimone, quella fiaccola e facciamo il contrario di quello che alcuni dicono; e cioè che ‘Si vis pacem, para bellum’. Noi pensiamo, invece, che se vuoi la pace, devi preparare la pace. Preparare la pace significa non soltanto condannare la guerra e l’aggressione, ma sappiamo che la pace non è solo assenza di guerra. Penso che questa cooperazione di sindaci e di esponenti di fedi religiose deve portare a restituire alle città un ruolo di protagonista nella costruzione di ponti e di percorsi concreti di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La costruzione della pace, significa anche capacità di affrontare insieme le grande sfide del mondo di oggi. Abbiamo retto urto della pandemia riscoprendo i valori della solidarietà e della collaborazione. Credo che se le città del Mediterraneo realizzano ponti di cooperazione interreligiosa, di costruzione di un percorso per educazione e cultura, se pratichiamo concretamente il nostro ruolo di agglomerati di persone diverse che condividono spazio urbano e che si proiettano in una rete che vede il Mediterraneo come ponte e non come un muro, credo che possiamo dare concretamente un contributo a difesa della pace e preparazione alla pace". (segue) (Rer)