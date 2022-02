Ucraina: Gualtieri, Mediterraneo ponte e non muro, se si vuole pace bisogna preparare a pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assistiamo ad immagini dell’Ucraina aggredita da Russia e sappiamo che in tanti luoghi del Mediterraneo il virus della guerra e dei muri, rischia di far apparire un sogno utopico, quello di un mediterraneo mare di pace e di sviluppo”. A proposito dell’interreligiosità, ha ricordato David Sassoli che “ha interpretato il suo europeismo come costruzione di dialogo politico e anche interreligioso. Alla messa di suffragio sono stati letti testi cristiani, ebraici e musulmani. E’ stato un lascito di una dimensione di dialogo spirituale fondamentale per attuare e praticare i principi della carta di Firenze”. (Rer)