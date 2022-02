Ucraina: fonti stampa, Usa valutano sanzioni a Banca centrale russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di sanzionare la Banca centrale russa. Lo riferisce l’emittente “Bloomberg”, citando fonti a conoscenza dei fatti. La mossa colpirebbe buona parte dei 643 miliardi di dollari in riserve. Una decisone definitiva a riguardo non è ancora stata presa, affermano le fonti citate dall’emittente statunitense, secondo cui gli Usa intendono muoversi in coordinamento con gli alleati europei per massimizzare l’impatto delle sanzioni. (Nys)