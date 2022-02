Ucraina: D'Incà, grazie ad ambasciatore Zazo, sua scelta presidio democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di Pierfrancesco Zazo, nostro ambasciatore a Kiev, di rimanere nella città per aiutare i nostri connazionali rimasti in Ucraina, rappresenta un gesto di grandissimo coraggio e abnegazione, verso il quale tutto il governo è riconoscente. In queste ore drammatiche l’Europa e l’Italia si stringono al popolo ucraino e presidiano i comuni valori democratici anche attraverso gesti di questo tipo. A Pierfrancesco Zazo e a tutti i nostri funzionari e diplomatici impegnati a Kiev va il mio grazie e la mia vicinanza". Lo dichiara in una nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Com)